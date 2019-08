Il comitato dei familiari: «Estirpate le mele marce»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMITATO FAMILIARIROVIGO Le famiglie degli ospiti dell'Iras hanno alzato la guardia, ma sostengono il lavoro fatto ogni giorno dal personale dell'ente assistenziale per anziani. Il presidente del Comitato che rappresenta le famiglie, Alessandro Sasso, spiega come, da parte loro, siano state espletati tutti i compiti del caso: «In questa fase delicata, come gruppo e, soprattutto, come familiari di chi vive nella struttura, abbiamo alzato la soglia di attenzione. Abbiamo parlato con il direttore generale Avanzi, l'unica persona con la quale noi...