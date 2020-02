COSTA DI ROVIGO

Nasce Costa Eventi, comitato spontaneo che per il momento prende il posto della Pro Loco in attesa che venga definita la situazione debitoria dell'associazione. Davanti ad un numeroso e interessato pubblico, nella sala conferenze della biblioteca Buchaster di Costa di Rovigo, si è tenuta la presentazione del nascente comitato Costa Eventi, che prenderà il posto, almeno temporaneamente, della Pro Loco che attualmente è impossibilità a proseguire il proprio mandato.

CANDIDATURE

Per chi fosse interessato a prendere parte alla costituzione del comitato, il modulo di pre adesione può essere scaricato dall'app Municipium o ritirato all'ufficio Anagrafe del Comune, per poi essere riconsegnato al medesimo, debitamente compilato. Nel frattempo i costensi hanno ringraziato l'amministrazione, per avere organizzato, assieme alla Fondazione Città della Speranza, l'annuale Carnevale Costense, quest'anno appunto orfano della Pro loco. Super animazione, andata in scena in piazza San Giovanni Battista e Rocco Confessore, a cura della cooperativa Rcm, con la fantastica mascotte Minnie, gli allegri clown di Happysummer e i loro palloncini colorati, il truccaviso, la musica, i coriandoli, il divertimento e special guest, Miglio, il Bianconiglio di Chioggiainmente, e ancora, il bravissimo mangiafuoco Daniel e l'emozionante spettacolo di luci Led. A rendere possibile questa manifestazione, oltre a Comune e Città della Speranza, hanno pensato il Gruppo Famiglie e il gruppo comunale di Protezione Civile.

AICS COSTA

Prima uscita stagionale organizzata dal circolo Aics di Costa, domani, con la gita a Recoaro Terme, in occasione della festa dedicata alla civiltà cimbra. Si parte alle 9 da piazzale San Benedetto. Quota di adesione di 20 euro. Iscrizioni nel negozio Antica Tabaccheria, di piazza San Giovanni Battista e Rocco Confessore. Liniziativa vede la collaborazione anche delle sezioni Avis e Aido.

M.Sca.

