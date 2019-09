CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLPOADRIA Un'azione da film, velocissima e organizzata nei minimi dettagli: due grossi furgoni piazzati in mezzo alla strada per sbarrare l'accesso, un pickup lanciato a tutta velocità contro un cancello per abbatterlo, poi l'irruzione. Non all'interno di una banca o di una gioielleria, ma di un'azienda tessile nella zona artigianale di Adria, alle porte del Delta. Non una qualsiasi, però. Si tratta infatti di Giada, che produce e distribuisce in particolare i jeans Jacob Cohën, marchio di cui è licenziataria fino al 2021. Jeans, ma...