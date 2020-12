PORTO VIRO

Nell'anno della didattica a distanza, per gli studenti delle terza media sono spostate sempre online le tradizionali attività di orientamento per la scelta dell'indirizzo scolastico. Per quanto riguarda la sede portovirese dell'istituto Colombo, verranno proposti una serie di laboratori didattici pomeridiani coordinati dagli insegnanti. Per l'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, giovedì 17, ci sarà il laboratorio di storia e italiano tenuto dalle 15 alle 16 dalla professoressa Elisa Rossi; martedì 15 e poi martedì 12 gennaio, dalle 17 alle 18, sarà la volta del laboratorio di economia aziendale con il professor Enzo Casna. Per quanto riguarda l'indirizzo turismo, che ha un'articolazione anche con il progetto sportivo, mercoledì 16 e mercoledì 13 gennaio, tra le 15 e le 16, ci sarà il laboratorio di geografia del turismo del professor Francesco Di Gian Giacomo; infine venerdì 18 e venerdì 8 gennaio, dalle 15 alle 16, chiuderà il laboratorio di discipline turistiche della professoressa Alessia Sarto. «Invito a partecipare numerosi ai laboratori e in particolare alla sezione della sede di Porto Viro - esorta il sindaco Maura Veronese - si propongono come una preziosa offerta per la città e il suo territorio».

Enrico Garbin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA