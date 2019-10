Il Club Ferrari organizza un pranzo per la rossa e il lavoro dell'Andos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOLIDARIETÀROVIGO Sulla scia dell'Ottobre rosa per la prevenzione del tumore al seno, il 24 novembre il pranzo solidale Ros(s)a Ferrari, organizzato dalle 12 all'hotel Cristallo dallo Scuderia Ferrari club Rovigo, sosterrà le attività del comitato rodigino dell'Andos per le donne che hanno subìto un intervento al seno e per aumentare l'informazione e la consapevole prevenzione contro il cancro.L'evento dello Scuderia Ferrari club Rovigo avrà tra i protagonisti, insieme alla solidarietà, il giornalista Nestore Morosini, per raccontare i...