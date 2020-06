SERATA SPECIALE

ROVIGO Altro grande spettacolo, ospitato a Grignano, l'altra sera, nella proprietà dell'associazione La Casa di Abraham, dove da fine maggio si trova allestito il tendone del circo Busnelli-Niuman, con relativi camper e recinti per gli animali. È stata una grande festa (ingresso a offerta libera) sotto Lo Chapiteaux, organizzata da Dottor Clown Italia e Mano di luce, con la famiglia d'arte circense Busnelli, uno dei circhi sostenuti durante la Fase 1 e Fase 2 della quarantena del Coronavirus. Si è iniziato con un aperitivo con prosecco, per i primi 100 spettatori. Quindi lo show serale, sotto la direzione artistica affidata a Erik Sacco Zirio e David Busnelli.

Venerdì 26, alle 21.15, appuntamento con Il Circo del Sole di Robert Lax, a cura di Il Ponte del Sale e con il contributo di colorificio Farp. La poesia ricomincia dal circo, con letture poetiche, musica, numeri circensi. Ingresso 5 euro. Prenotazioni via mail all'indirizzo ilcircodelsole@tiscali.it.

SOLIDARIETÀ

Sabato 27, alle 21, mantenendo la promessa, nella sede dell'associazione La Casa di Abraham, è in programma la serata di gala, a cura sempre del circo Busnelli-Niuman, per ringraziare la comunità di Rovigo, che in questi quattro mesi è stata molto vicina alle tre famiglie di circensi, anche se a Grignano ne è rimasta una sola, composta da una dozzina di persone. L'arte circense incontra l'arte della seduzione, questo il titolo della serata di fine mese, che ha in programma un mix di circo e burlesque. Sarà una serata di solidarietà, per ripartire. Sarà uno spettacolo post Covid-19, con tutto il ricavato che sarà devoluto alla Casa di Abraham che da fine maggio ha concesso in uso gratuito un terreno per poter garantire al circo di riprendere con le esibizioni. Hanno dato la loro disponibilità Betty Blonde e Gunns'n Glitter. Gli occhi del pubblico verranno illuminati da meraviglia, stupore, magia, con glitter ad accendere l'attesa, le luci che toccheranno i volti di chi si esibisce, e un turbinio di emozioni a coinvolgere chi guarda e ammira la leggiadria dei movimenti, alla ricerca dello sguardo, per perdersi nell'incanto del momento.

Dopo tanto tempo ci sarà uno spettacolo dove anime diverse si incontreranno, per sfociare nel bellissimo mondo della solidarietà.

Sabato 27 è dunque atteso un evento da ricordare dedicato alla solidarietà senza limiti. Informazioni e prenotazioni ai numeri 338/3773271, 368/3525568 e 347/6427694.

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA