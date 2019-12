CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CINEMA IN CITTÀROVIGO Dopo due anni, si riaccendono finalmente le luci al multisala di Borsea. Il taglio del nastro del nuovo cinema è fissato per mercoledì prossimo alla presenza di Guglielmo Marchetti, presidente di Notorious Pictures, e Andrea Stratta, amministratore delegato. Il via ufficiale agli spettacoli, e dunque l'apertura al pubblico, è invece in programma il giorno successivo, giovedì. Ad essere riattivate, per il momento, saranno sei sale, per un totale di 1020 posti. Per la riapertura delle altre due sale bisognerà...