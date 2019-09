Il cimitero si amplia e verrà fatta anche la sala del commiato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero di via Oroboni. Un'opera che sarà gestita da Arcobaleno Gc Srl con un progetto di finanza risalente al 2004 (amministrazione comunale di Paolo Avezzù) e che adesso, per il secondo e terzo stralcio di lavori, oltre a nuovi loculi, prevede la realizzazione di un collegamento tra il nuovo e il vecchio cimitero, una sistemazione del parcheggio e del fabbricato dedicato alla polizia mortuaria, e soprattutto la tanto richiesta Sala del...