Il chiosco resterà dov'è a lungo Non si riesce a notificare l'ordinanza

IL CASOROVIGO Il chiosco di piazza Merlin rimarrà lì per chissà quanto tempo ancora. Questo perché devono ancora iniziare i 60 giorni a disposizione dei due proprietari, Sante Giuseppe Cavalieri per la parte adibita ad edicola, e Daniele Zago, per la parte bar, per demolire la struttura e ripristinare l'area. A fine ottobre l'assessore al Patrimonio, Gianni Saccardin, aveva spiegato di avere avviato il procedimento per chiedere ai proprietari la rimozione dello stabile. Successivamente ai dieci giorni per le eventuali controdeduzioni delle...