Il chiosco forse non se ne va più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENTRO STORICOROVIGO Il bar gelateria del chiosco di piazza Merlin potrebbe presto riaprire le porte ai clienti. La clamorosa notizia arriva dal Comune, in questi giorni impegnato a trovare una soluzione per risolvere la spinosa vicenda della scadenza della licenza dell'attività di Daniele Zago, da venti anni gestore dello storico chiosco della piazzetta che guarda porta San Bortolo. L'amministrazione, nei mesi scorsi, aveva annunciato l'intenzione di non rinnovare più la licenza all'esercente, invitandolo, entro metà giugno, a smantellare...