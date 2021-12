ECONOMIA

ROVIGO Cinque lustri dedicati alle imprese, alla loro competitività e alla qualità dei loro prodotti garantita da certificati e rapporti di prova e di taratura. Il Cert, tra i primi laboratori creati in Veneto per sostenere la cultura della qualità e le necessità di certificazione di prodotto e processo delle imprese, fiore all'occhiello di T2i, Trasferimento tecnologico e innovazione, società consortile partecipata dalle Camere di commercio di Treviso-Belluno Dolomiti, di Verona e di Venezia-Rovigo, ha compiuto 25 anni. E T2i ha celebrato il traguardo con un evento che si è svolto nella sede del Cert a Rustignè di Oderzo, in provincia di Treviso, durante il quale sono state presentate le nuove tecnologie sviluppate a supporto della certificazione di prodotto. All'evento hanno partecipato Mario Pozza, presidente della Camera di commercio di Treviso-Belluno Dolomiti e presidente Unioncamere Veneto, Francesco Calzavara, assessore regionale alla Programmazione e bilancio con delega all'Agenda digitale, Tommaso Marchetti, assessore al Commercio e alle attività produttive del Comune di Oderzo, Roberto Santolamazza, direttore generale di T2i e Giorgio Zanchetta, presidente di T2i. Presenti, inoltre, i rappresentanti di alcune aziende del territorio che hanno collaborato in questi anni con i laboratori Cert, in particolare Matteo Bianchin di Fassa Bortolo, Sandro Marchetto e Marco Gasparin di Somec ed Enrico Campion di Nice.

Nato nel 1996 come divisione della azienda speciale Treviso Tecnologia, il Cert rappresenta oggi un'area chiave di offerta della società consortile del sistema camerale veneto, mettendo a disposizione delle aziende di tutta Italia diverse tipologie di laboratori accreditati, per testare e certificare i prodotti aziendali a seconda delle specifiche esigenze. L'evento si è concluso con la visita dei partecipanti ai laboratori.

