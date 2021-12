OCCHIOBELLO

L'atteso concerto del gruppo gospel Werevolution, aprirà domani sera, alle 21, il nuovo corso del Centro Parrocchiale di Santa Maria Maddalena. Le prevendite sono aperte ed è possibile acquistare i biglietti alla segreteria del centro oggi dalle 16 alle 18 e domani dalle 10 alle 12. La vocal orchestra - nata a Padova nel 2013 e con circa 25 elementi - propone brani pop, rock, funky, contemporary gospel e dance che difficilmente vengono eseguiti da formazioni corali più tradizionali. Il gruppo ha al suo attivo importanti collaborazioni sia live che in programmi tv insieme ad artisti come Dolcenera, Matia Bazar, Alexia, Patty Pravo e Gianluca Grignani. «Con questa performance si riapre il teatro all'intrattenimento pubblico dopo quasi due anni di stop forzato a causa del Covid».

NUOVO DIRETTIVO

Una partenza in grande per le attività del nuovo direttivo composto dai tre sacerdoti dell'unità pastorale di Santa Maria Maddalena, Occhiobello, Gurzone, Canaro e Garofolo, ovvero don Nicola Albertin (moderatore), don Patrizio Boldrin e don Alessandro Ferracin. Ad affiancarli, un gruppo di laici: Carlotta Ferranti, coordinatrice delle attività, esperta di comunicazione e marketing; Andrea Zampini, da anni impegnato nella segreteria e gestione delle manutenzioni ordinarie; Marta Bonatti, già presidente della scuola dell'infanzia Nanetti; Giovanna Veronesi, esperta di materie giuridiche; Federico Quaiotti, commercialista, con specifiche competenze in revisione dei conti e organista delle nostre celebrazioni; Diego Michelotto, un passato da scout e un presente da esperto di sistemi informatici. «La priorità è mettere al centro i giovani, che come sappiamo sono una popolazione che ha bisogni cangianti, tipici di adolescenza e inizio dell'età adulta - sottolinea il direttivo -. Le attività che si svolgeranno al Centro parrocchiale saranno rivolte proprio ai giovani dai 14 ai 25 anni».

COMPETENZE IN TEAM

In passato la struttura aveva avuto una forma giuridica specifica, la cooperativa, non ritenuta più attuale per la nuova progettualità: «Abbiamo pensato a creare un team di laici che potesse continuare ad avere la vocazione del servizio unita a competenze specifiche, di ambiti affini alle aree da presidiare. Si sta cercando di fare tesoro delle esperienze dei precedenti comitati, che hanno dato davvero tanto al centro: a loro il grazie per il lavoro notevole svolto fin qui. Spesso il centro è stato associato a ciò che è visibile, come le conferenze, gli spettacoli teatrali, le feste di compleanno, ma è prima di tutto una struttura complessa, con costi di mantenimento importanti. Sarà necessario il contributo di tante persone per dare una mano ad alimentare questo flusso di idee e a tradurle in concreto».

Jacopo Cavallini

