LA REPLICA

ROVIGO In merito all'inchiesta della Guardia di finanza di Padova su una rete di centri estetici che avrebbe frodato il Fisco tramite una rete di centri che sarebbero stati registrati come aderenti a circoli e non esercizi commerciali veri e propri, era stato citato il centro estetico Sun Lovers di Lendinara come facente parte di questa organizzazione.

La titolare Anna Bonagurio sottolinea che la sua attività «non fa parte del gruppo Sun Lovers indagato. La mia ditta è da sempre stata solo ditta individuale, a me intestata, con contabilità ordinaria, contributi tributari ed erariali perfettamente sempre in regola, come da verifiche eseguite anche dalla Guardia di finanza, dai quali nulla è emerso e mai stato contestato. Il nome è stato da me scelto nel lontano 2010 semplicemente per puro piacere di assonanza, ma non facente parte del gruppo Sun Lovers in associazione come da voi erroneamente dichiarato».

Come avevamo scritto, avevamo contattato il centro estetico di via Matteotti e ci era stato risposto che da febbraio era cambiata la gestione e non era stato possibile rintracciare le persone che avevano gestito il centro in precedenza. Alla titolare Bonagurio e ai lettori vanno le scuse per l'equivoco che si è creato.

