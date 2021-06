Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SALUTEROVIGO (R.Mer.) Margherita Cattozzo approda al Centro di medicina. Conclusa l'attività di direttore di Medicina fisica e Riabilitazione negli ospedali di Rovigo e Trecenta, la dottoressa Cattozzo ha scelto la struttura privata di viale Porta Po per continuare la professione portando l'esperienza pluridecennale in ambito riabilitativo, in particolare per patologie ortopediche post-chirurgiche e non (come lombalgia e squilibri...