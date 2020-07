COMMERCIO

ROVIGO Un obiettivo dichiarato fin dal nome: Restart, ripartenza. Stasera Rovigo prova a ripartire vivendo una serata diversa, con i negozi aperti fino alle 23 e iniziative che punteggeranno il centro. Non una vera e propria notte bianca, ma una serata d'altri tempi. E non a caso, il tema dei percorsi guidati organizzati a sfondo cinematografico sarà proprio Amarcord, toccando luoghi che hanno un posto nella memoria di tutti i rodigini come le ex sale Edison, Apollo ed Eden, sui cui schermi sono passati capolavori di epoche ormai passate e sulle cui poltrone sono fioriti baci persi fra i più dolci ricordi.

TOUR NEL CENTRO

I tour esperienziali nella Rovigo cinematografica, uno alle 19 e uno alle 21, organizzati da Pop Out, con prenotazione obbligatoria su www.pop-out.it/calendario-eventi, saranno accompagnati dalla possibilità di poter salire sulla torre Donà, alle 20, alle 21 e alle 22, mentre i giardini sottostanti ospiteranno, a partire dalle 21.30, la proiezione cinematografica all'aperto di Made in Italy di Luciano Ligabue, con Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi e Filippo Dini, sempre a ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria. Una serata, quindi per far rivivere Rovigo e per dare ossigeno alle attività cittadine. Tutto come in un film. Una commedia leggera dopo il noir dei mesi scorsi.

L'OBIETTIVO

«Dopo un periodo buio, è il momento di ripartire e lo vogliamo fare meglio di prima - sottolinea il sindaco Edoardo Gaffeo - stiamo cercando di strutturare il sistema imprese del centro come un vero centro commerciale naturale in grado di attrarre investimenti, investitori e consumatori. Vogliamo far sì che i veri protagonisti della ripartenza siano gli imprenditori, perché un centro città con imprese dinamiche e attraenti è un centro vivo e interessante. Questa prima iniziativa con i negozi aperti la sera vuol essere l'inizio di un percorso condiviso e partecipato dove, grazie al supporto delle associazioni di categoria, le imprese ne saranno protagoniste. Oltre a iniziative di promozione, a breve verranno proposte consulenze e corsi di formazione dedicati all'arricchimento professionale, iniziative di supporto sul tema digitale e altro».

Il primo dei tre giovedì preannunciati, mentre il secondo sarà incentrato sulla commedia con Lino Banfi ed Edwige Fenech Cornetti alla crema girato proprio a Rovigo e il terzo sarà sul filone thriller, sarà una prova generale per vedere gli aspetti positivi e negativi. Dal punto di vista delle attività di contorno, tuttavia, al momento il programma non è denso.

NEGOZI PROTAGONISTI

«Essendo le imprese e quindi lo shopping protagonista della serata - chiude Gaffeo - non abbiamo voluto abbinare grandi eventi che potessero distogliere l'attenzione dei visitatori, ma abbiamo creato iniziative diverse. Oltre alle tv giganti per divertirsi con i selfie, ci saranno due visite guidate ai luoghi cinematografici del centro e tre alla torre Donà. Gli oltre 60 negozi aderenti hanno i biglietti omaggio per le prenotazioni. L' iniziativa è a cura della Pro loco in collaborazione con Pop Out. Siamo soddisfatti della massiccia partecipazione, quando c'è un cambiamento c'è spesso diffidenza e non è sempre facile far percepire ai diretti interessati che il cambiamento non deve essere visto in modo negativo. Le imprese hanno risposto positivamente, c'è voglia di fare e il percorso tracciato va nella direzione giusta».

Elisa Barion

