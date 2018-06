Il Centro antivolenza va avanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO Alla fine non cambia nulla, ma almeno il Centro Antiviolenza, che si articola su tre sedi a Rovigo, Adria e Lendinara, e la Casa rifugio per donne e bambini vittime di abusi, quest'anno non chiuderà i battenti. Almeno fino a gennaio. Si va avanti, infatti, con un affidamento breve che dà ossigeno, ma che rappresenta il passaggio di corto respiro stigmatizzato marzo dello scorso anno dalll'associazione Ametiste che gestiva precedentemente il servizio.LA VINCITRICECome avvenuto l'anno scorso, ad aggiudicarsi l'affidamento è...