Il Censer discute l'arrivo del Tribunale Gaffeo chiede di congelare le scelte

GIUSTIZIAROVIGO Il futuro del Tribunale sul tavolo dell'assemblea dei soci del Censer, convocata per oggi alle 17. L'ipotesi della trasformazione dell'ex zuccherificio e attuale centro fieristico in un Palazzo di giustizia, pur avendo incassato la netta contrarietà degli avvocati del foro di Rovigo, che si sono espressi in un'infuocata assemblea, continua a prendere corpo, tanto da essere fra i punti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del Censer, che sono Comune di Rovigo, Provincia, Fondazione Cariparo, Cassa di risparmio del...