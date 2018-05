Il Celio torna al Comune con tanto di ponteggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASFERIMENTOROVIGO Tra circa due settimane gli alunni del liceo classico saluteranno definitivamente la sede di via Badaloni. È ormai definitivo il trasloco della scuola in via De Gasperi, nell'ex sede del Marco Polo. Il presidente della Provincia Marco Trombini ha annunciato che l'edificio, entro la fine dell'estate, tornerà nelle mani del Comune (che è proprietario) nello stato in cui si trova. «Per togliere l'impalcatura esterna - spiega Trombini - presente ormai da circa 8 anni e resa necessaria in seguito al crollo del mosaico della...