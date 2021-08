Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLAROVIGO Un ricco programma di attività di laboratorio per aiutare tutti i ragazzi, in modo particolare quelli delle future classi prime, una strategia per rafforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti che hanno alle spalle un anno e mezzo di emergenza sanitaria, per accompagnarli durante l'inizio del nuovo anno o al contatto con il nuovo ambiente scolastico.Scadono il 23 agosto le domande per aderire al...