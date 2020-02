IL CASO

ROVIGO Una morte improvvisa. Che in un primo momento aveva portato a non escludere alcuna ipotesi, al punto che era entrata in azione anche la polizia scientifica. Dubbi che tuttavia erano aleggiati solo per il tempo di una mattina, perché già nel giro di poche ore la Questura aveva diffuso una nota nella quale si parlava di «natura accidentale del decesso a seguito di una sfortunata caduta».

MORTE ACCIDENTALE

L'autopsia, che è stata comunque precauzionalmente disposta dal sostituto procuratore Francesco D'Abrosca, ha dissipato ogni possibile residuo dubbio sulla morte di Roberto Schiesaro, 54 anni, che era stato trovato senza vita nella cucina della sua abitazione, ferito alla testa e riverso in una pozza di sangue rappreso, dalla sorella Lisa, che si era presentata a casa sua, attorno alle 10 del 10 febbraio, preoccupata proprio dal perdurare del silenzio del fratello. Ed è la stessa sorella a comunicare che oggi, alle 10.30 nella chiesa di San Bortolo, si svolgeranno i funerali di Roberto, «morto a Rovigo per un incidente domestico: le indagini hanno accertato la tragica fatalità in casa a seguito di caduta accidentale».

DISSIPARE I DUBBI

Una precisazione non casuale da parte della donna, che fino a qualche anno viveva insieme al fratello e che si è poi trasferita in provincia di Ferrara, che in quelle drammatiche ore ha visto affiancarsi al profondo dolore anche l'inquietudine per i sospetti, non nasconde il desiderio di veder definitivamente chiarito tutto: «Mi farebbe piacere venisse data comunicazione - spiega - come giusto termine della cronaca dell'evento, per levare ogni ombra e dubbio sulla fine di mio fratello, al fine di permettergli di riposare in pace».

