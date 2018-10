CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO Una casa come tante, a due piani, in una zona centralissima di Rovigo, trasformata in un'alcova per appuntamenti a pagamento. Una vera e propria casa chiusa, la cui porta è stata sigillata martedì pomeriggio dalla polizia al termine di un vero e proprio blitz in forze. Gli uomini della Squadra mobile, con tanto di pettorina e videocamere, si sono presentati al numero 38 di via Carducci, la strada che corre parallela a corso del Popolo, nel tratto che va dall'ex chiesa di San Michele alla rotatoria con viale Porta Po, lungo la...