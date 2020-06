IL CASO

ROVIGO «Siamo pronti a ripartire, con tanta emozione, dopo tre mesi e mezzo di stop». Con queste parole David Busnelli, del circo Busnelli-Niuman, ha reso note le date e gli orari dagli spettacoli, in programma dal 12 al 28 giugno, a Grignano, sul terreno concesso dall'associazione La Casa di Abraham, in via Stopazzine 5. «È possibile prenotare i biglietti su Circusticket. Ripartiamo in sicurezza, seguendo le indicazioni del decreto del ministero della Salute. Questi gli orari degli spettacoli: venerdì e lunedì alle 18, sabato alle 18 e 21, domenica alle 16 e alle 18. C'è obbligo della mascherina. Informazioni ai numeri 338/3773271 e 368/3525568, oppure sul sito www.busnellicirco.it».

Il circo Busnelli-Niuman era arrivato a Rovigo a febbraio, nella zona del centro commerciale La Fattoria, ma a causa delle ordinanze legate all'emergenza Coronavirus, è rimasto bloccato fino a oggi.

IL SOSTEGNO

La solidarietà rodigina si è da subito messa in moto per aiutare animali e artisti. L'associazione Bandiera gialla, congiuntamente alla parrocchia di Borsea con don Silvio Baccaro, la Coldiretti, ma anche il Comune, altre associazioni e singoli, hanno aiutato non poco il Busnelli-Niuman. «Abbiamo fatto in tempo a proporre un solo spettacolo, quello di domenica 23 febbraio, poi abbiamo dovuto chiudere tutto» ricorda David Busnelli.

Il debutto sarà venerdì 12 alle 18. Poi sabato 13 doppio spettacolo, alle 18 e 21, domenica 14 alle 16 e 18, e lunedì 15 unico spettacolo alle 18. Si riprenderà poi il fine settimana successivo, con gli stessi orari dal venerdì al lunedì sino al 28 giugno. È previsto anche uno spettacolo del tutto gratuito, offerto alla città per ringraziarla del sostegno avuto.

LO SPETTACOLO

La famiglia Busnelli propone un circo fortemente di tradizione, presentato da Andrea Bobba, con spazio a giovanissimi artisti internazionali: David, Angel ed Elisabeth Busnelli, diplomatisi all'Accademia Circense di Cesenatico, tra giocolerie, trapezio ed equilibrismi. Si alternano varie esibizioni con gli animali cresciuti nel circo e addestrati dagli artisti stessi. Quindi la parata esotica con cammelli, lama e zebre, poi i pony e tra questi c'è pure Rovigo, nato nel capoluogo del Polesine, oltre a un lama, e in esclusiva i cani dalmata che impersoneranno La carica dei 101, tratta dall'omonimo film. Non manca il simpaticissimo clown Arcangelo Busnelli, in arte Banana. Insomma grandi e piccoli sono attesi da un mese di giugno all'insegna del divertimento.

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA