IL CASO

ROVIGO Si chiama Maria Grisogani, ha vissuto per molti anni a Rovigo e può essere definita la nonnina dei record. La 97enne, che da ottobre si trova a Roma per motivi familiari, ha battuto il Coronavirus senza trascorrere neppure un giorno in ospedale e adesso è tornata alla vita di tutti i giorni. Un barlume di ottimismo, una storia di speranza per contrastare il triste bollettino quotidiano dei morti durante la pandemia sanitaria.

I TAMPONI

Referti alla mano, i familiari dimostrano la piena guarigione della signora, con l'esito del tampone negativo arrivato il 7 dicembre, emesso dall'Unità di microbiologia e virologia dell'ospedale Sandro Pertini di Roma. Il primo contagio in famiglia risale a metà novembre e il 29 novembre l'esito del tampone aveva diagnosticato ancora la positività alla malattia. Sono passate alcune settimane in isolamento domiciliare: a sorpresa, i medici avevano constatato le discrete condizioni della paziente e il ricovero non è stato necessario per superare la malattia. Maria Grisogani ha seguito una terapia antivirale e il quadro clinico, anche tra le mura domestiche, è stato continuamente monitorato dai medici dell'Asl Roma 2. A fare il tifo per la nonnina di ferro, in queste settimane, anche l'avvocato Chiara Missori, legale della famiglia, e il collaboratore Luigi De Rossi.

TIVÙ E UNCINETTO

Con il passare degli anni all'anziana manca un po' di lucidità, ma la signora, per molti anni residente a Rovigo insieme al marito Mario Padovan, trascorre comunque le sue giornate guardando i programmi alla tv oppure lavorando all'uncinetto, una passione che la accompagna nel tempo. L'anziana aveva raggiunto la capitale lo scorso ottobre, per partecipare alla Comunione di un nipote. E' possibile che la donna abbia contratto il Covid in ambito familiare, dal momento che anche il nipote è risultato positivo al Coronavirus, mentre la figlia era risultata negativa. I medici hanno verificato con attenzione e puntualità le condizioni della 97enne, colpita da una leggera sintomatologia, con alcune linee di febbre e poca tosse. I parenti erano già in forte apprensione e si stavano preparando al peggio, invece l'arzilla nonnina ha stupito tutti e, con la sua tempra d'acciaio, ha sconfitto il Coronavirus.

VITA SENZA ECCESSI

Quali possono essere i segreti di questa inattesa vicenda a lieto fine? Secondo Luigi De Rossi, «la signora Maria Grisogani non ha mai fumato nè bevuto, nel corso della sua vita ha seguito un regime corretto alimentare e questo può aver contribuito ad alzare le difese immunitarie. Inoltre, fisicamente non ha mai sofferto di grandi acciacchi e non è mai stata ricoverata per lunghi periodi in ospedale».

RODIGINA PER SCELTA

Maria Grisogani è nata il 28 febbraio 1923 nel comune di Loro Piceno in provincia di Macerata, nelle Marche. In seguito si è trasferita a Rovigo ed è convolata a nozze con il marito Mario Padovan. La coppia ha avuto tre figli, Stefania, la maggiore, e i due fratelli Giuseppe e Claudio che abitano a Bologna e Milano. A Rovigo sono rimaste solo poche amicizie, mentre tutti i parenti sono sparsi in giro per l'Italia. Maria si è sempre dedicata alla famiglia e da esperta casalinga preparava manicaretti in cucina ed era particolarmente abile nell'uncinetto, un'arte conservata nel tempo.

