Il caso Rovigo rischia di avvelenare il congresso Pd

PD NELLA BUFERAROVIGO «Ho mandato una diffida formale al Pd nazionale e regionale al rispetto della volontà degli elettori, una questione di principio sulla quale non intendo transigere: occhio, perché se si annulla il voto di Rovigo perché uno si alza e dice di non aver ricevuto l'avviso, sarò costretto a far valere questo metro di giudizio in tutta Italia».EFFETTO DOMINOA dirlo, facendo capire che l'effetto domino farebbe saltare il congresso nazionale, ma ribadendo l'amore per il Pd e la voglia di costruire un partito a porte aperte,...