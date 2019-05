CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO Il volantino della discordia. Una locandina che informa di una conferenza pubblica in ambito sanità che ha creato un gran scompiglio all'interno dell'Ordine dei medici guidato da Francesco Noce, presidente anche della Federazione regionale degli ordini territoriali, alla luce della campagna elettorale. Tutto parte da Cinzia Truppo, medico e candidata alle elezioni comunali nel Pd, già segretario dell'Ordine dei medici di Caserta e «rodigina dal 2007» come scrive in una lettera inviata al presidente Noce e agli organi di...