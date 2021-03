Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROVIGO Il mondo della scuola è stupito dalle notizie che parlano di un alto tasso di diserzione dal vaccino nel personale scolastico in Polesine. La percezione che si ha nei singoli istituti è invece di un'alta adesione alla campagna vaccinale. Secondo quanto riferito da Luciano Flor, direttore generale della sanità del Veneto, nella provincia di Rovigo il 55 per cento del personale scolastico avrebbe disertato l'appuntamento per il...