IL CASOROVIGO «Ho detto solo qualche parolaccia». Questa è l'unica testimonianza rilasciata da solo uno dei nove indagati per i maltrattamenti avvenuti all'Iras. Comportamenti violenti per i quali l'intero gruppo è stato allontanato da tutte le strutture sanitarie nazionali.Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari Pietro Mondaini ha ascoltato gli ultimi quattro inquisiti della vicenda su cui ha indagato la Squadra Mobile di Rovigo. Attraverso due mesi di intercettazioni ambientali, gli uomini del commissario capo Gianluca...