IL CASO

ROVIGO Dopo tre mesi chiusi in casa, con l'anno scolastico finito senza rivedersi in classe con i compagni, per i ragazzi di Rovigo, come i coetanei di tutta Italia, questi giorni hanno segnato il ritorno alla vita. Con un'esuberanza in qualche caso incontenibile. Incontinente, addirittura, per chi senza vergogna e senza alcun rispetto, è arrivato a urinare nel portico del Tempio della Beata Vergine del soccorso, la chiesa simbolo della città di Rovigo, meglio nota come Rotonda. Probabilmente senza sapere che,con le nuove potenti telecamere che sono state installate nei mesi scorsi, il tutto è stato documentato molto chiaramente e l'autore potrebbe essere presto rintracciato e addirittura denunciato per danneggiamento aggravato dal fatto che si tratti di un luogo di culto, se non addirittura di vilipendio, per il suo gesto barbaro e sacrilego.

GESTI RIPETUTI

Non si tratta, fra l'altro di un unico caso. Nei giorni scorsi è stata una ragazzina ad abbassarsi mutande e pantaloni, alla presenza di altre persone, per poi espletare i propri bisogni fisiologici in un angolo del porticato che ospita statue, iscrizioni e lapidi antiche, provenienti anche da palazzi demoliti e che è in questo momento inaccessibile al pubblico e recintato perché oggetto di un importante e atteso intervento di restauro. Anche qualche giorno fa altri ragazzetti, ugualmente immortalati dalle telecamere, avevano utilizzato il porticato come il bagno di casa loro. Anzi, probabilmente perfino con minor rispetto.

Gesti inqualificabili che lasciano di stucco anche quanti, di fronte ai giovani che si ritrovano nel porticato, come avviene da anni e anni, sembrano guardare loro con benevolenza, perdonando anche se ogni tanto fanno un po' di chiasso. Alla fine sono ragazzi. Nel recente passato, però, già si era registrato qualche comportamento completamente fuori luogo, con bottiglie e altri rifiuti abbandonati irrispettosamente. E un conto è ritrovarsi fra ragazzi, un conto sono gli eccessi, che in un luogo come il porticato di uno dei monumenti principali della città e dell'intero Polesine, appaiono ingiustificabili e per la verità, perfino incomprensibili.

Ora, in questi ultimi giorni, il livello di inciviltà sembra essersi innalzato. Motivo per cui, a questo punto, l'attenzione da parte dei carabinieri di Rovigo si è innalzata ulteriormente. Non passa sera che una pattuglia dei carabinieri non esegua un sopralluogo per verificare la situazione. E proprio la notte scorsa, nel corso di un ennesimo controllo, i militari hanno sorpreso un 18enne rodigino che in violazione all'ordinanza del sindaco firmata nel 2013, che vieta in orario di chiusura al pubblico della chiesa di sostare nel porticato, nonché del cantiere per i restauri che si è aperto il 25 maggio scorso, si era intrufolato all'interno scavalcando la balaustra del porticato. Il ragazzo è stato sanzionato amministrativamente con una multa di 50 euro.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA