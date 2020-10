IL CASO

ROVIGO Da quasi due mesi è transennato e i calcinacci sono ancora a terra, lungo tutto il perimetro dello stabile. Si tratta di palazzo Milanovich, in via Miani, a due passi dal centro. Una delle costruzioni storiche della città, noto ai più come patronato Silvestri, da anni è abbandonato a se stesso e l'unico intervento in arrivo servirà a proteggere i passanti dalla caduta di ulteriori calcinacci. A inizio agosto, fortunatamente senza arrecare danno alcuno, sono cadute porzioni di intonaco dalla facciata. Non si è trattato di piccoli frammenti, ma pezzi piuttosto grandi che avrebbero potuto davvero fare del male al malcapitato di turno.

Si tratta di uno stabile di proprietà privata, così il Comune, allertato attraverso i vigili urbani, non ha potuto far altro che transennare il tratto di marciapiede sottostante e sperare che la proprietà intervenisse per sistemarlo. Il problema, però, è che palazzo Milanovich è della Fondazione di religione San Giovanni Bosco, un'agenzia di formazione-istruzione che ha la finalità di promuovere «la maturazione personale, sociale, civile, morale e spirituale dei soggetti in crescita, diventando polo di riferimento per le famiglie, i giovani e l'intera comunità del territorio polesano», della quale si è scoperto solo recentemente essere in enormi difficoltà finanziarie, con un buco di circa 9 milioni di euro.

Dal punto di vista giuridico è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Ccome tale, la Fondazione è distinta dall'Ente diocesi di Adria e Rovigo, pur essendo soggetta alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica. Dal canto suo, nelle scorse settimane la Fondazione ha rivelato che negli anni 2000 si sono fatti carico della realizzazione di un polo scolastico, attraverso l'assorbimento di altri istituti scolastici appartenenti a congregazioni religiose. L'ingente operazione economica ha portato all'aggregazione di numerosi stabili (il Centro Don Bosco, il Collegio Sacro cuore e appunto palazzo Milanovich), attraverso una linea di credito bancaria, cui si sperava di fare fronte con la rivendita proprio di alcuni immobili. Così la Fondazione imputa la crisi economica di quegli anni come responsabile del crack: «Il sopraggiungere della crisi non solo ha impedito di realizzare le alienazioni progettate, ma ha portato alla svalutazione del patrimonio immobiliare della Fondazione, provocando l'attuale situazione di difficoltà».

Della questione, una volta emersa pubblicamente a metà estate, è stato informato dai vertici della curia rodigina il sindaco Edoardo Gaffeo, che pur comprendendo si tratti di un problema molto serio, non può più tollerare il degrado lungo via Miani. Le transenne, infatti, sono ancora lì sotto il palazzo abbandonato, i calcinacci pure e per giunta sono cresciute le erbacce che peggiorano esteticamente la situazione.

Per questo motivo, negli scorsi giorni ha messo in moto il comando di Polizia locale per segnalare al curatore fallimentare della Fondazione che non può rimanere tutto così com'è, visto che la strada è molto frequentata e non è certo un bel biglietto da visita per chi arriva da fuori. Il curatore, ormai unico responsabile con il compito di colmare il buco da 9 milioni di euro, ha presentato una richiesta Scia agli uffici comunali per avviare un intervento edile di consolidamento della facciata dell'immobile. Adesso bisognerà capire i tempi tecnici quali saranno, ma è ipotizzabile che ci vorrà ancora del tempo perché via Miani torni perlomeno senza transenne. Peraltro, non pubbliche e prestate a un privato come sono ora.

