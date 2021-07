Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROVIGO «C'è un uomo in piazza Matteotti che ha puntato una pistola contro un ragazzo e gli ha rubato l'orologio». Una segnalazione inquietante, arrivata attorno alle 23 di lunedì alla sala operativa della Questura con una telefonata da parte di un giovane, la cui agitazione era palpabile, ha messo immediatamente in moto le forze dell'ordine. Subito, trattandosi di una rapina a mano armata in atto, è stata inviata una è stata...