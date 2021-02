Torna a riunirsi oggi alle 20.30, in seduta pubblica, il civico consesso. Tre gli argomenti al centro dei lavori. Si partirà dalla modifica dello Statuto Comunale, atto necessario per arrivare alla creazione dei nuovi Comitati di quartiere e di frazione. Si parlerà anche di viabilità extraurbana con l'esame delle problematiche e delle prospettive. L'argomento è stato inserito su richiesta delle minoranze consiliari. Al centro dei lavori anche una interrogazione del capogruppo della Bobosindaco, Massimo Barbujani, sulla situazione delle delegazioni frazionali. In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa contro la diffusione dell'epidemia, non è prevista la presenza di pubblico all'interno della sala consiliare. Nel frattempo le minoranze hanno chiesto la convocazione straordinaria del consiglio comunale per parlare del senso unico di Riviera Matteotti dopo quello che definiscono l'ennesimo grave sgarbo istituzionale del sindaco». «Avevamo chiesto - spiegano- un incontro congiunto assieme ad un gruppo di titolari di attività che avevano promosso una petizione per chiedere la revoca del senso unico. Gli stessi esercenti avevano affidato a noi minoranze le firme raccolte affinché ci facessimo promotori delle loro istanze. La risposta di Omar Barbierato è stata quella di convocare separatamente una delegazione di imprenditori della zona, rinviando in un momento diverso, e non definito, il confronto con noi consiglieri comunali».

