IL CASO DI BADIA

ROVIGO Non c'è alcun panico all'istituto Primo Levi di Badia Polesine, dove sono due gli studenti positivi al Covid-19, ma i disagi per via delle quarantene non mancano e sono aggravati dal fatto che l'Ulss 5 non comunica alla scuola gli sviluppi della situazione.

QUARTA IN QUARANTENA

Nell'istituto di istruzione superiore che comprende il liceo Balzan e il tecnico Einaudi ora sono due gli studenti di una classe quarta risultati positivi al test per rilevare la presenza del virus. Dopo il primo caso, emerso giorni fa, per l'intera classe e gli insegnanti era stato disposto l'isolamento domiciliare. La seconda positività è stata riscontrata nella giornata di sabato, l'altro ieri, dopo che un compagno di classe del primo ragazzo positivo si è sottoposto a tampone dopo aver manifestato dei sintomi, fortunatamente di lieve entità. Il dirigente dell'istituto Amos Golinelli è stato informato degli sviluppi direttamente dalla famiglia del secondo ragazzo, anche perché l'azienda sanitaria non dà alcun ragguaglio all'istituto scolastico.

CARENZA DI COMUNICAZIONE

«L'Ulss non ci comunica niente, se non fossero le famiglie dei ragazzi e i docenti interessati ad aggiornarci la scuola non saprebbe nulla rileva Golinelli con rammarico Delle positività degli studenti veniamo informati dalle famiglie e non dall'azienda sanitaria, forse anche per una questione di privacy. Ma anche nel caso dei docenti non siamo stati contattati: il fatto che gli insegnanti abbiano avuto referto negativo nei tamponi e siano stati posti in isolamento domiciliare l'abbiamo appreso da loro stessi. Inoltre anche l'isolamento è stato comunicato solo verbalmente, senza neppure dare una comunicazione scritta, e solo attivandosi personalmente un insegnante ha ottenuto un certificato da girare alla scuola».

EFFETTI A CASCATA

Insomma, la macchina messa in moto per monitorare la situazione nelle scuole certamente ha ancora bisogno di una messa a punto per quanto riguarda la comunicazione tra azienda sanitaria e istituzioni scolastiche. Per il resto nel Levi la situazione di questi giorni è vissuta con una relativa tranquillità, spiega Golinelli, senza eccessiva ansia né panico. Ma i disagi ci sono, tangibili per scuola e studenti, anche perché la quarantena ha inevitabilmente effetti a cascata su altre classi in cui non è riscontrato nessun caso di positività. «Si può ben immaginare cosa comporti il fatto di avere dieci insegnanti a casa in isolamento racconta il preside del Levi - I docenti in quarantena insegnano anche in una classe terza e una quinta dello stesso indirizzo, di conseguenza abbiamo dovuto lasciare a casa anche queste due classi che quindi stanno facendo didattica a distanza».

DIDATTICA A DISTANZA

Per tutti i coinvolti, in quarantena e non, si è dunque subito attivato il sistema per tenere e seguire le lezioni da casa in attesa di poter tornare in classe. Un ritorno che dovrebbe avvenire tra pochi giorni, salvo diverse indicazioni da parte dell'azienda sanitaria. «Il periodo di quarantena per ragazzi e docenti dovrebbe terminare a metà settimana, però non sappiamo se il nuovo caso di positività cambi qualcosa, non abbiamo avuto aggiornamenti conclude Golinelli In linea di massima questa settimana tutto dovrebbe tornare alla normalità, speriamo...».

Ilaria Bellucco

