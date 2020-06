IL CASO DELLE MENSE

ROVIGO I ristoranti hanno riaperto, seppur fra mille problemi, mentre chi non è potuto tornare a mettere i piatti in tavola sono i dipendenti delle mense scolastiche. Ma anche quelli di molte mense aziendali. Domani i sindacati di settore hanno indetto una manifestazione nazionale «per i lavoratori delle mense scolastiche e aziendali per i quali si prospetta un presente difficile e un futuro ancora più incerto».

LA PROTESTA

Come spiegano Elisa Cavallaro, Mirta Zanforlini e Michela Bacchiega a nome delle segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, «i lavoratori coinvolti, a livello nazionale, sono circa 39mila nelle mense scolastiche e 13mila nelle mense aziendali, in tutta la provincia di Rovigo le persone coinvolte sfiorano le cento unità, dipendenti di varie ditte. Nella sola città di Rovigo sono circa 30 le lavoratrici coinvolte, tutte part-time, dipendenti di Serenissima Ristorazione, poste in cassa integrazione dal 24 febbraio, data di chiusura delle scuole, che a causa della decisione di questa azienda di non anticipare il trattamento di cassa integrazione hanno percepito gli importi di febbraio e marzo, pagati direttamente dall'Inps, solo a metà maggio. Ora i mesi di copertura dell'ammortizzatore sociale con causale emergenza Covid-19 sono terminati e oltre al grave ritardo nella liquidazione dell'indennità da parte dell'Inps si aggiunge, come ogni anno, la sospensione dei contratti da giugno a settembre, secondo il calendario scolastico, lasciando le persone per questi mesi senza retribuzione e senza ammortizzatori sociali, dato che non possono nemmeno fare richiesta di Naspi, la disoccupazione, in quanto sospesi e con poche possibilità di trovare una nuova occupazione a causa della crisi. A questa drammatica situazione si aggiunge la mancanza di una prospettiva certa rispetto ai tempi e alle modalità di ripresa dei servizi per l'anno scolastico 2020/2021. Come organizzazioni sindacali abbiamo richiesto: l'estensione della copertura degli ammortizzatori sociali, l'erogazione immediata delle indennità, la riapertura dei servizi mensa a settembre».

I POSTI DI LAVORO SALTATI

Intanto, dal punto di vista occupazionale, Veneto Lavoro ha aggiornato al 14 giugno i dati sulle ripercussioni della crisi Covid-19 sul mercato del lavoro regionale. Tra il 23 febbraio e il 14 giugno l'emergenza Covid-19 ha comportato in Veneto la perdita di circa 65mila posti di lavoro dipendente tra mancate assunzioni e rapporti di lavoro cessati, un dato corrispondente al 3% dell'occupazione dipendente complessiva. Tuttavia, si spiega, «dai dati relativi al mese di maggio e alla prima quindicina di giugno si ricavano segnali incoraggianti. Il saldo occupazionale è tornato positivo in maggio (+3.400) e ancor di più nella prima metà di giugno, avvicinandosi a quello registrato nell'identico periodo dell'anno precedente (+17.600 nella prima metà di giugno 2020 contro +23.500 nella prima metà di giugno 2019)». E nell'ultimo aggiornamento il Polesine risulta la provincia meno colpita, con un bilancio di circa -1.600 posizioni di lavoro in meno rispetto al 2019: a Venezia si è registrata una perdita di oltre 29mila posti di lavoro, -17mila a Verona , -6.700 a Padova, -4.700 a Treviso, -4.200 a Vicenza, -1.900 a Belluno. Nel 2019, al 14 giugno, il bilancio fra cessazioni e assunzioni era in positivo di 1.115, mentre quest'anno, in negativo di -564.

Francesco Campi

