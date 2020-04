IL CASO DELL'IRAS

ROVIGO Un riconoscimento economico ai dipendenti per lo sforzo e l'abnegazione profusi in questi difficilissimi giorni, vissuti all'interno della più grande delle strutture residenziali del Polesine, con circa 400 ospiti e oltre 200 operatori, ai quali si somma un altro centinaio di lavoratori, dalle pulizie alla cucina, sulla quale si concentravano inevitabili timori alla luce delle notizie del contagio che si insinuava nelle case di riposo, anche molto vicine. Ma l'Iras di Rovigo, nelle sue due articolazioni principali di Casa Serena e di San Bortolo, è riuscita a fronteggiare la marea del contagio dilagante con un solo caso di positività, quello di una 95enne che non ha mai manifestato sintomi, rimanendo sempre arzilla e reattiva e venendo poi dichiarata guarita.

LE PRECAUZIONI

Le attenzioni non sono mancate: mascherine sono arrivare anche dalla comunità cinese, dalla Protezione civile e molto altro è stato acquistato dall'ente, che non naviga certo nell'oro. Giovedì c'è stato un confronto fra il direttore generale Giovanni Avanzi, la responsabile dei servizi socio sanitari Antonella Sadocco, Davide Benazzo della Fp Cgil, Franco Maisto della Cisl Fp, Cristiano Pavarin della Uil Fpl e la Rsu dei lavoratori. E tutti hanno concordato sul grande lavoro di squadra che è stato fatto in questi giorni. «Da parte della Direzione spiegano Benazzo, Maisto e Pavarin in una nota congiunta - un gesto molto importante per ringraziare le proprie lavoratrici: per 6 mesi da gennaio a luglio avranno una busta paga più pesante. Messi a disposizione circa 50mila euro. I risultati si sono visti. Tute, calzari, occhiali e mascherine per proteggere se stessi ma anche gli ospiti e la continuità assistenziale. Il personale ha attivato turni lunghi, si è adoperato per coprire malattie fino a diventare figli acquisiti degli ospiti per farli sentire meno soli». «Abbiamo scritto molto e insistito con le direzioni di tutto il Polesine perché venissero adottati precisi protocolli sanitari evidenzia Benazzo Siamo stati e saremo vigilanti su tutto ciò che può essere fatto per rendere sicuri i luoghi dove sono ospitati centinaia di anziani del nostro territorio. Dico bravi a tutti i lavoratori, perché sono loro che hanno permesso questo risultato».

FAMILIARI NON AMMESSI

In tempi del Coronavirus e soprattutto dal 9 marzo in poi, la vita nelle case di riposo è cambiata: nessun familiare ammesso e moltissime limitazioni per gli accessi di fornitori e la gestione amministrativa. L'Iras, attraverso una mirata riorganizzazione di spazi e servizi, ha previsto misure di protezione per il personale e ha dedicato un'intera area isolata per i pazienti infetti. Che ha ospitato solo per pochi giorni la 95enne risultata positiva e poi guarita. «Un solo caso di ospite infetto e ora guarito su oltre 300 anziani ricoverati è un risultato importante e che rende onore a tutto il personale sottolinea Pavarin Non possiamo non ricordare che il sindacato ha spinto in ogni direzione perché arrivassero e venissero utilizzare tutte le protezioni fin da subito. Il Comune dia nuove e importanti comunicazioni sul futuro di questo ente che presenza enormi potenzialità».

Intanto, il direttore Avanzi ed il commissario straordinario Rodolfo Fasiol hanno deciso di dimostrare nei fatti la loro gratitudine al personale. «Sul tavolo rimarca Maisto sono stati messi i fondi per le indennità che residuano dal pagamento dei turni, circa 50mila euro che spettano ai lavoratori attraverso uno strumento di premialità legato alla presenza in servizio. Voglio inoltre sottolineare come l'emergenza sia stata affrontata con professionalità e spirito di sacrificio e dove ogni operatore, infermiere, assistente sociale, psicologo, addetto a pulizie e cucina ha dato il massimo».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA