IL CASO

CASTELNOVO BARIANO Castelnovo Bariano fa i conti con il picco più alto di contagi dall'inizio della pandemia, annoverando 34 positivi, uno ogni 78 abitanti, e intanto il Comune chiama a casa i cittadini per avvertirli della vaccinazione. L'ultimo bollettino di sorveglianza inviato all'Amministrazione comunale dall'Ulss 5 ha fatto sobbalzare sulla sedia il sindaco Massimo Biancardi, che periodicamente pubblica nel sito internet dell'ente comunicazioni per informare sul numero dei contagiati in paese.

IL BOLLETTINO

Nella nuova comunicazione il primo cittadino riferisce ai castelnovesi di 34 casi di positività in sorveglianza attiva in paese, numero che include anche 4 persone ricoverate nell'ospedale San Luca di Trecenta, nosocomio di riferimento per il Covid-19 in Polesine. Un numero davvero alto per il paese che conta circa 2.650 residenti. «Non avevamo mai avuto così tanti casi positivi dall'inizio dell'epidemia, quando ho visto il numero mi sono spaventato racconta il sindaco - Abbiamo una quota elevata di contagi, ma sotto l'aspetto sanitario la situazione è sotto controllo perché la cifra è frutto dei casi che interessano interi nuclei familiari».

CLUSTER FAMILIARI

Si tratta di cinque nuclei interessati, cui si aggiungono alcuni contatti stretti e qualche caso singolo. I focolai familiari scaturiscono in gran parte dei casi dal contagio di un componente in ambito lavorativo. «Trovandoci al confine abbiamo molte persone che lavorano nelle zone del Mantovano e di Legnago e se c'è un caso in famiglia poi il contagio si estende ai familiari prosegue Biancardi Se non altro si tratta di famiglie non anziane, cosa che in parte allevia la preoccupazione. Chiaramente a preoccuparci di più è la situazione dei ricoverati, per i quali speriamo in un decorso favorevole. Per parte di queste famiglie il periodo di sorveglianza attiva si concluderà il 5 o il 6 marzo (oggi o domani per chi legge, ndr) con l'esecuzione di un nuovo tampone, confido nel fatto che molti possano essersi negativizzati».

SCREENING DI MASSA

In questa situazione l'altro aspetto rassicurante è l'esito dello screening eseguito nelle scuole locali proprio all'inizio di questa settimana. «Le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale, ndr) dell'Ulss 5 hanno effettuato tamponi nei nostri istituti lunedì e martedì e tutti i test hanno dato esito negativo, questo è un dato che ci tranquillizza spiega il sindaco con soddisfazione Comunico spesso aggiornamenti sull'epidemia nella nostra comunità per far capire che la situazione è ancora delicata e non bisogna allentare l'attenzione. Come a dire: state attenti castelnovesi, non bisogna sottovalutare niente».

CAMPAGNA VACCINALE

Il Comune di Castelnovo Bariano non gioca solo in difesa nella difficile partita contro il Covid-19, ma anche in attacco. Lo fa agevolando con ogni mezzo la partecipazione alla campagna vaccinale per la quale i suoi abitanti, da lunedì scorso, si stanno recando al mercato coperto di Castelmassa in cui è stato allestito uno dei Centri di vaccinazione di popolazione dell'Ulss 5. Basti pensare che ogni residente invitato a vaccinarsi riceve una telefonata dal municipio, che ha a disposizione gli elenchi dei nominativi.

CONVOCAZIONI VIA TELEFONO

«Telefoniamo a ogni castelnovese in elenco per comunicargli o ricordargli che è invitato a fare il vaccino nel tal giorno alla tal ora spiega Biancardi Vogliamo evitare che eventuali disguidi postali nel recapito delle lettere d'invito facciano mancare qualcuno a un appuntamento tanto importante. Le persone stanno gradendo molto quest'attenzione». Nella chiamata gli anziani vengono anche informati del servizio di trasporto attivato dall'Avp, Associazione volontari polesana, di concerto con l'ente locale per chi non ha la possibilità di spostarsi in autonomia.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

