IL CASO

CASTELGUGLIELMO Entreranno in classe questa mattina al suono della campanella, attesi dai nuovi compagni che hanno preparato per loro regali di benvenuto, i due fratellini cinesi che per alcuni giorni sono rimasti a casa per i timori sollevati da alcune famiglie impaurite dal focolaio del nuovo coronavirus che coinvolge una provincia della Cina. La visita medica domiciliare effettuata dall'Ulss 5 ha confermato che i due piccoli sono perfettamente sani e non mostrano, così come non hanno mai mostrato, neppure il più vago sintomo che possa far pensare a un contagio.

VISITA DOMICILIARE

D'altra parte, come ha più volte sottolineato il direttore generale dell'azienda sanitaria Antonio Compostella, non si è mai trattato di un caso sospetto. Il percorso con l'azienda sanitaria, grazie alla disponibilità della famiglia dei bimbi, è stato attivato per riportare la tranquillità dopo che un gruppo di genitori aveva posto la questione alla dirigenza dell'Istituto comprensivo di Fiesso Umbertiano, di cui la scuola di Castelguglielmo fa parte.

TIMORI INFONDATI

L'arrivo a scuola dei due fratellini, arrivati dalla Cina un paio di settimane fa per ricongiungersi con la famiglia, ha allarmato diverse famiglie di alunni del plesso interessato a un punto tale che alcuni genitori avevano prospettato l'idea di non mandare i figli a scuola. A creare una preoccupazione che rischiava di sfociare in psicosi ha contribuito anche una fandonia diffusa in paese, una voce secondo cui i bambini sarebbero arrivati per sfuggire al rischio di contagio, cosa assolutamente non vera poiché il loro arrivo a scuola era annunciato da ottobre, oltre al fatto che non provengono dalla provincia di Wuhan interessata dall'epidemia.

DIRIGENTE IN PRIMA LINEA

Il dirigente scolastico Amos Golinelli aveva quindi allertato il sindaco di Canda Alessandro Berta e l'Ulss 5, che si sono interessati alla questione. Già dopo le prime rassicurazioni dell'azienda sanitaria, comunque, buona parte dei genitori si è detta rasserenata dalle spiegazioni, mentre alcuni a inizio settimana avevano espresso nuovamente dubbi. Nel frattempo i due bambini sono rimasti temporaneamente a casa in una sorta di quarantena familiare per far trascorrere qualche altro giorno in via precauzionale, come suggerito dall'azienda sanitaria d'accordo con la famiglia. Ora dal loro arrivo in Italia sono trascorsi 14 giorni, lasso di tempo che costituisce il periodo massimo di incubazione della patologia, senza alcun sintomo. Per ulteriore scrupolo, inoltre, martedì un medico li ha visitati a domicilio.

CERTIFICATO MEDICO

«Per quanto ci riguarda abbiamo rilasciato alla famiglia il certificato medico che attesta che è tutto a posto, i bambini possono tranquillamente iniziare a frequentare la scuola», afferma il direttore dell'Ulss 5 Compostella mettendo la parola fine alla vicenda. I bimbi sono attesi oggi nella Pio Mazzucchi di Castelguglielmo, dove insegnanti e compagni di classe sono pronti ad accoglierli accompagnandoli con attenzioni particolare nel primo periodo in cui potranno sentirsi un po' spaesati, non conoscendo ancora la lingua italiana oltre che l'ambiente scolastico. «L'azienda sanitaria ci ha comunicato che nulla osta alla frequenza dei due bimbi, e la scuola ha subito contattato la mamma per informarla dice il dirigente I nuovi alunni sono attesi a scuola domattina (oggi, ndr)». E mentre i neoalunni riceveranno l'accoglienza dei compagni di classe e dei docenti che li aiuteranno anche nella comprensione di una lingua per loro ancora sconosciuta, sembrano sciogliersi anche le tensioni dei giorni scorsi. «La netta maggioranza dei genitori è a favore dell'accoglienza dei bimbi e stanno arrivando alcuni messaggi di sostegno alla scuola in questo senso, mentre da parte di chi era rimasto dubbioso non abbiamo più ricevuto osservazioni», conclude Golinelli.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA