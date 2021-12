LE REAZIONI

ROVIGO «Abbiamo proposto un accordo con il territorio e il territorio ha risposto». Guglielmo Ferrarese, commissario provinciale della Lega, attribuisce al suo partito la paternità dell'intesa con gli amministratori civici, quando ha colto la volontà della maggioranza dei sindaci di non accettare i veti di alcune segreterie, in primis Pd e Forza Italia, portando a casa quattro consiglieri, più il presidente Ferrarese che seppur non tesserato, è certamente di area. «Il problema del Pd è tutto interno - dice - e i risultati si vedono. La nostra è una stata una scelta coraggiosa che ha pagato, noi siamo stati gli unici a sponsorizzare i civici». Da sempre partito trasversale, «abbiamo accolto sindaci di area centrodestra e centrosinistra perché vogliamo governare rappresentando il territorio a 360 gradi e i sindaci vogliono essere protagonisti di un cambiamento. Non si può considerare solo una trentina di Comuni e gli altri 20 escluderli. Abbiamo vinto, ma ora dobbiamo governare insieme e amministrare bene, siamo un sistema aperto a chi porta idee».

SCONTRO NEL PD

Il vero scontro si è consumato all'interno del Pd, profondamente ridimensionato dopo la spaccatura tra il segretario Angelo Zanellato con il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo e il consigliere Graziano Azzalin che hanno preferito prendere le distanze. «L'esito per il partito è stato inferiore alle aspettative - ammette Zanellato - mi dispiace che per 194 voti non siamo riusciti a ottenere 2 consiglieri. Nelle battaglie si vince e si perde, i Comuni hanno scelto e ne prendiamo atto, si è viaggiato sul piano personale e si sono cercate delle rivincite. Ora cercheremo di ricostruire la struttura del partito cercando nuovi consensi». «Queste elezioni hanno premiato chi lavora per l'unità del territorio e degli amministratori al di là delle appartenenze politiche - annota Azzalin - nella massima condivisione delle sfide che ci attendono. I sindaci hanno dimostrato di voler dire basta alla politica dei dispetti e dei personalismi. Si rafforza il ruolo di Rovigo come capoluogo, che avrà un ruolo significativo di indirizzo».

Nessun cenno agli avvenimenti che hanno preceduto le candidature e le elezioni, né allo strappo interno al partito. Ora si guarda avanti, ma è evidente che queste votazioni hanno lanciato un chiaro segnale a tutti su cui è necessario riflettere.

