COMUNE

ROVIGO La tempesta si è allargata a palazzo Nodari. Non meteorologica, ma quella che si è scatenata all'interno del Partito democratico e che inevitabilmente si è spostata all'interno del municipio. I bene informati raccontano di un sindaco furioso per la presa di posizione di due assessori della sua giunta (Erika Alberghini e Mirella Zambello) nella diatriba in atto tra il nuovo segretario provinciale Dem Angelo Zanellato e una corrente affine all'ex consigliere regionale Graziano Azzalin. Le responsabili rispettivamente di Sport e Servizi Sociali hanno inizialmente preso le parti di Azzalin a difesa di Giovanni Salvaggio, salvo poi scrivere di proprio pugno un secondo comunicato nel quale «rettificano l'adesione al documento, pur non condividendo lo stile del segretario che chiede le dimissioni di un consigliere della sua stessa maggioranza».

INCONTRO TESO

Come ogni lunedì si svolgerà una riunione informale di giunta, durante la quale di solito gli assessori e il sindaco fanno il punto della situazione, ma voci di corridoio dicono che l'incontro di questa mattina sarà una sorta di resa dei conti. Difficile pensare che possa esserci un repentino rimpasto di giunta, ma il fatto che la capogruppo Pd Giorgia Businaro risponda a mezzo stampa agli spartachisiti di Azzalin con frasi come «palese mancanza di rispetto» e definisca «inqualificabile» il comportamento delle due assessori, rinfacciando loro di avere lanciato il sasso e poi nascosto la mano, certifica una sfiducia politica che in un qualche modo dovrà essere risolta. Supposizione avvalorata dalla chiosa di Businaro: «Il Partito e il gruppo consiliare avvieranno immediatamente dei confronti tra le parti e le doverose verifiche interne».

Cosa accadrà, quindi, lo si scoprirà solamente nelle prossime ore, ma è evidente che la musica all'interno della maggioranza sia cambiata con la nomina di Zanellato a leader del Partito democratico, sostenuto nei numeri da almeno sette consiglieri su undici del gruppo consiliare. Uno scenario diverso da quello in cui si è trovato Gaffeo all'indomani della vittoria delle Amministrative un anno e mezzo fa e che potrebbe portarlo a scegliere un cambio della giunta in quota Dem. Papabili ce ne sono sia tra i consiglieri, che fuori.

RIMPASTO RISCHIOSO

Il problema di un rimpasto è che avverrebbe in un momento certamente non facile, visto che la giunta sta gestendo le politiche di rilancio della città a seguito dell'impatto economico negativo prodotto dalla pandemia. Per non parlare del fatto che entro la fine dell'anno vanno terminate tutte le pratiche attualmente in sospeso, vincolo temporale fondamentale per non mandare in avanzo di bilancio tutte le risorse non utilizzate e per le quali dopo sarebbe necessario attendere mesi per poterle spendere.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA