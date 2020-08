SINDACATI

ROVIGO Bertilla Gregnanin apprezza la disponibilità di risorse messe in campo dal Governo da inizio anno: contando anche gli interventi per l'edilizia scolastica, per i nuovi spazi in cui poter fare le lezioni e per assumere docenti e personale Ata, «si arriva a 6 miliardi», spiega la rappresentante regionale della Federazione Uil Scuola Rua. La Uil Scuola chiede, però, che si passi presto dalla politica dei banchi a quella degli organici. Intanto non ha potuto far altro che registrare le molte lamentele che hanno suscitato le procedure online per l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), e per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto. Una scadenza, il 6 agosto, che si è sommata a quella del 31 luglio per presentare le domande per i concorsi ordinari delle scuole secondarie, primarie e dell'infanzia. In tutto il Veneto si sono contate 4.487 candidature per infanzia e primarie, 24.646 per la secondaria di primo e secondo grado. Scadrà domani la procedura straordinaria, per titoli ed esami, iniziata l'11 luglio per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria su posto comune e di sostegno.

IL RISCHIO DI SBAGLIARE

«Molti, al momento di inserire le domande per entrare in graduatoria provinciale - spiega Gregnanin - hanno vissuto l'angoscia di trovarsi depennati davanti alla concreta possibilità che la compilazione non fosse corretta. La precisione c'è quando ci sono anche le dovute spiegazioni, che sono mancate davanti alle difficoltà di interpretare le nuove procedure. Per l'Educazione musicale, per esempio, c'erano diverse modalità di inserimento e c'era paura di sbagliare. Prima, con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, c'erano dieci giorni per le eventuali variazioni. Si è tolto ai lavoratori della scuola il diritto di avere una possibilità di aggiustare le cose. C'erano troppe interpretazioni, la situazione l'ho sentita come un abuso di potere».

La sindacalista racconta di giornate passate «dalle 6 di mattina a mezzanotte» a dare assistenza nella compilazione delle domande di inserimento in Gps e per i concorsi.

Per garantire la ripartenza scolastica in presenza e in sicurezza il ministero dell'Istruzione ha presentato ai sindacati anche l'ordinanza sul fondo delle dotazioni organiche aggiuntive (circa 1 miliardo da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali). In base alle esigenze delle singole scuole, i dirigenti scolastici potranno segnalare le richieste di organico in deroga ai parametri esistenti, nel rispetto delle linee guida e del protocollo sulla sicurezza. Si tratterà di supplenze temporanee e saranno utilizzate le graduatorie di istituto che sono in via di costituzione per il personale docente. Per il personale Ata hanno validità triennale le graduatorie d'istituto costituite nell'anno scolastico 2018-19.



