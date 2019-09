IL CANTIERE ROVIGO La storia di quello spazio commerciale nel cuore del centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CANTIEREROVIGO La storia di quello spazio commerciale nel cuore del centro storico rodigino è lunga e travagliata. Quella porzione dello stabile del Comune, per lunghi anni curato con amore dai precedenti gestori della vecchia libreria Pavanello, specializzata nella vendita di testi giuridici e tributari, negli ultimi anni era diventato una rimessa per le sedie per gli eventi in piazza, raggiungendo un profondo stato di abbandono. Un destino che i rodigini avevano già predetto quando nel 2012 l'Amministrazione Piva impose lo sfratto al...