Il canpanile ritrovato della chiesa di S.Floriano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EDILIZIA RESIDENZIALEROVIGO «In provincia di Rovigo il 73% degli inquilini Ater ha subito un aumento del canone di locazione», mentre «Zaia e i vertici Ater stanno mettendo in piedi una campagna mediatica vergognosa, che punta a raffigurare gli abitanti delle case popolari come una manica di ricchi mascalzoni che occupano gli alloggi a sbafo. Sicuramente i disonesti esistono dappertutto: ma è inaccettabile che questa giunta regionale spari nel mucchio per coprire le proprie incapacità».REGIONE SOTTO ACCUSACosì il consigliere regionale...