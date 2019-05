IL CANDIDATO ROVIGO Ezio Conchi, dopo aver salutato Forza Italia, il partito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CANDIDATOROVIGO Ezio Conchi, dopo aver salutato Forza Italia, il partito in cui è politicamente cresciuto, si presenta alle elezioni comunali del 26 maggio come candidato sindaco sostenuto da due liste, Cambia Rovigo e Rovigo Futura, con un programma focalizzato sulla soluzione dei problemi economici e di degrado della città.Dovesse vincere, che cosa farebbe nei suoi primi 100 giorni di Amministrazione?Metterei in sicurezza il bilancio del Comune. Quello che purtroppo avevo previsto, ovvero che diventasse esecutiva la condanna di...