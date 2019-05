IL CANDIDATO ROVIGO Caccia a fondi regionali ed europei e professionalità.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CANDIDATOROVIGO Caccia a fondi regionali ed europei e professionalità. Può essere riassunto in queste parole il candidato del Movimento 5 Stelle Mattia Maniezzo.Maniezzo, dovesse vincere, che cosa farebbe nei suoi primi 100 giorni di Amministrazione?Il giorno dopo l'insediamento busserei sicuramente alla porta dell'ufficio legale per vedere i contenziosi, i debiti e i crediti del Comune, per avere una visione reale ed ampia della situazione economica dell'ente. Il secondo giorno vorrei una relazione su tutti i contratti del Comune con le...