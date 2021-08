Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCOMPARSAROVIGO Affabile e disponibile, la morte di Franco Cestari, a 72 anni, ha lasciato un profondo vuoto in quanti avevano avuto modo di conoscerlo, sia per motivi professionali, visto che ha lavorato a lungo al Provveditorato, sia sportivi, per il suo infaticabile impegno in ambito nel calcio dilettantistico locale, come allenatore e dirigente. Oltre al calcio, però, ad appassionarlo c'era anche il bridge, tanto da entrare a far...