ROVIGO L'anno scorso il turismo veneto aveva registrato numeri da capogiro così l'introito della imposta di soggiorno nei Comuni dove è prevista. In Polesine, solo a Rosolina e Porto Tolle. Con la contrazione turistica dovuta al Coronavirus, oltre alla pesante contrazione dei guadagni degli operatori, arriva il contraccolpo sui bilanci dei 131 Comuni veneti che hanno previsto questa imposta, che l'anno scorso aveva fruttato complessivamente oltre 78 milioni di euro, con una crescita del 11% rispetto al 2018, ovvero 7,8 milioni in più. Il Governo è venuto incontro ai Comuni turistici destinando 100 milioni come ristoro parziale delle minori entrate derivanti dall'imposta, in proporzione al gettito di ciascun ente: per il momento sono stati distribuiti 90 milioni. Quasi 14 i milioni per il Veneto, il 17% del gettito previsto prima del Coronavirus. Per Rosolina sono stati stanziati 65.811 euro, per Porto Tolle 29.634. Il Comune di Porto Tolle, fra l'altro, nel consiglio comunale del 17 giugno ha approvato la sospensione della tassa di soggiorno, che è prevista per i pernottamenti che avvengono dal primo maggio al 15 settembre, per i mesi di luglio e agosto 2020 e il suo dimezzamento per il restante periodo. Come spiegato dall'assessore al Turismo Raffaele Crepaldi, «ridurre l'imposta di soggiorno e annullarla per i mesi della cosiddetta alta stagione, vuole essere un immediato segnale di sostegno e vicinanza alle realtà turistiche locali e un incentivo alla presenza turistica nel nostro territorio».

La Fondazione Think Tank Nord Est ha analizzato i bilanci di previsione dei Comuni veneti per valutare la portata di questo mancato introito, che vale più del 5% delle entrate tributarie per i municipi veneti che l'hanno istituita: a inizio 2020 si stimava un incasso complessivo in crescita di altri 4 milioni, per un totale di oltre 82 milioni. La provincia di Rovigo, per la verità, nel quadro regionale ha un ruolo marginale con circa lo 0,7% del totale. Tuttavia, per Rosolina e Porto Tolle la cifra incamerata lo scorso anno, sempre secondo le stime della Fondazione, non erano state di poco conto: a Porto Tolle la previsione 2019 era stata di 170mila euro, a Rosolina di 360mila. Per quest'anno la stima era stata analoga. Un quadro diverso rispetto a quello del Veneziano, con più di 53 milioni di introiti: ben 36 milioni per Venezia, 5 milioni a Jesolo, 4 San Michele al Tagliamento Bibione, 3,8 milioni a Cavallino-Treporti; 2,5 milioni a Caorle. Numeri importanti per i Comuni veronesi, oltre 16 milioni, per quelli padovani 6,3 e per quelli bellunesi 3. I trevigiani stimavano di incamerare 1,8 milioni di euro, quelli vicentini 1,2.

