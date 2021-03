Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SPORTROVIGO Il Coronavirus sgonfia il pallone. Le squadre d'Eccellenza hanno comunicato che non scenderanno più in campo. In Promozione troppe incognite per il Porto Viro, meglio sancire in anticipo il triplice fischio: «Le vere speranze sono riposte per agosto, si dovrebbe ripartire in sicurezza - le impressioni del direttore sportivo Luciano Vianello - mancano un protocollo sui tamponi e lo spirito giusto, il calcio è passione alimentata...