Il Cada in festa aiuta gli enti benefici cittadini

ADRIANatale all'insegna della solidarietà per il Cada. Soci, amici e simpatizzanti si sono ritrovati per la tradizionale conviviale prenatalizia. A fare gli onori di casa la presidente Patrizia Osti che ha voluto ringraziare i convenuti per l'affetto e la vicinanza a lei e alla sua mamma per il recente lutto che ha colpito la sua famiglia ed ha annunciato come il centro abbia deciso di testimoniare la sua vicinanza agli enti benefici adriesi destinando una somma di denaro all'Ail, al Centro aiuto alla vita e ad una raccolta fondi gestita...