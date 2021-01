Si è appena concluso un anno orribile per il turismo, ma Rovigo Convention & Visitors Bureau traccia il bilancio delle attività e guarda al futuro con fiducia. Cristina Regazzo, responsabile dell'ente, ha ricordato come «per il 2020 i dati impietosi di Enit evidenziano una perdita di 57 milioni di turisti con una perdita di 71 miliardi di euro. Conti alla mano, il Pil nazionale ha perso il 5,8% in un settore che pesava il 13% sull'economia italiana. Lo scenario mondiale è ancora più impressionante, dato che l'Organizzazione mondiale del turismo spiega che il turismo globale sta tornando ai livelli di 30 anni». Rovigo Convention & Visitors Bureau, che si occupa di promozione del territorio, ha portato a termine diverse iniziative per promuovere la Terra tra due fiumi. In primo luogo ha contribuito a mantenere salda l'attenzione dei media nazionali sul Polesine: sono stati pubblicati articoli sulla nostra città da Latitudes Travel Magazine, Meridiani, Meeting e Congressi; sono inoltre proseguiti gli incontri con rappresentanti di diversi eventi internazionali, che incoraggiano a mantenere acceso l'interesse verso la valorizzazione delle risorse. Tra gli strumenti di valorizzazione, Rcvb, con il sostegno di Camera di Commercio Venezia-Rovigo e di Fondazione Cariparo, ha ultimato due videoclip per valorizzare le ricchezze artistiche dei Palazzi Roverella e Roncale, due degli scrigni che la città mette a disposizione per rassegne espositive di alto livello.

Sofia Teresa Bisi

