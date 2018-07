Il Borsa passa la mano Stasera ultimo brindisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOCALI STORICIROVIGO Gli ultimi giorni di lavoro se ne vanno in un tripudio di emozioni. Al Caffè Borsa entrano tanti amici e clienti fissi, venuti a prendere l'ultimo caffè con Lorenzo, per salutarlo. Tra tante domande e gli auguri degli amici, a Lorenzo scappano anche momenti di commozione. Come è normale che sia dopo che per 22 anni il Borsa è stata la sua casa. Se essere imprenditori significa realizzare i propri sogni, Lorenzo è riuscito nell'impresa di riportare il Borsa ad essere il primo locale di Rovigo per credibilità,...