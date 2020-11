C'è tempo fino al 30 novembre per chiedere a Palazzo Nodari un aiuto per fare la spesa. Proseguono gli interventi da parte dell'Amministrazione comunale a supporto delle famiglie rodigine per prevenire e contrastare l'emergenza sociale, abitativa, alimentare ed economica ancora in atto per effetto del Covid-19. Uno di questi riguarda l'erogazione dei buoni spesa, che gli aventi diritto potranno utilizzare per rispondere ai bisogni primari derivanti dalla pandemia. Il contributo sarà versato direttamente nel conto corrente dell'utente che avrà i requisiti per accedere. La domanda presentata dal cittadino sarà valida per l'intero nucleo familiare e non sarà possibile né ripeterla, né presentarla da parte di un altro componente per lo stesso nucleo familiare. Il cittadino in possesso dei requisiti può richiedere il Bonus Spesa compilando correttamente il modulo sul sito web del Comune. In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online o al successivo invio mediante e-mail, si può contattare lo Sportello Integrato, gestito dagli operatori delle Organizzazione ed associazioni del Terzo Settore e del mondo del Volontariato al numero 0425.206590. Il centralino sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Per informazioni di tipo amministrativo contattare, invece, il numero 0425 206477.

